نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقب جديد لكتيبة تشابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موسم جديد ولقب جديد

افتتحت كتيبة الإسباني تشابي ألونسو موسمها الجديد بلقب كأس السوبر الألماني، بعدما نجح الفريق في التعادل مع شتوتجارت العنيد في الوقت الأصلي ليصل إلى ضربات الجزاء الترجيحية ويتوّج بالكأس.

بدأ فيكتور بوني فيس بافتتاح التسجيل في المباراة بهدفه الذي سجّله في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، لكن التقدّم لم يستمر كثيرًا حيث سجّل إنزو ميليوت هدف التعادل لشتوتجارت في الدقيقة 15 من نفس الشوط.

ولاحقًا، تم طرد اللاعب مارتن تيريير لتلعب كتيبة ألونسو بعشرة لاعبين حتى آخر المباراة، الأمر الذي منح شتوتجارت تفوقًا نسبيًا ليسجّل هدف التقدّم في الدقيقة 63 من الشوط الثاني.

استمرت كتيبة تشابي ألونسو في المحاولة حتى الدقيقة الأخيرة، وبالفعل نجح باتريك تشيك في إحراز هدف التعادل لليفركوزن في الأنفاس الأخيرة للمباراة، وتحديدًا في الدقيقة 88 من الشوط الثاني.

احتكم الفريقان لضربات الجزاء، ونجح لاعبو ليفركوزن في الفوز بأربعة ضربات جزاء مقابل ثلاثة لشتوتجارت، ليكلل الفريق بلقب كأس السوبر الألماني.

الموسم الماضي كان موسمًا تاريخيًا لتشابي ألونسو ورفاقه، حيث توّج الفريق بلقب الدوري الألماني الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، وأضاف إليه لقب كأس ألمانيا كذلك، ونجح في الوصول إلى نهائي الدوري الأوربي.

يشارك ليفركوزن هذا الموسم في دوري أبطال أوربا، الذي سيشهد بكل تأكيد صراع متزايد على حسم اللقب في ظل التغييرات الكثيرة التي شهدتها كبرى الفرق الأوربية خلال هذا الموسم.

ومع بدء الصراع على لقب الدوريات الكبرى، نشهد أيضًا زيادة التنافسية عبر مواقع مراهنات كرة القدم مثل موقع https://www.arabswin.com/.

يوفر موقع آرابس وين مساحة رهان على نتائج المباريات لمحبي الرهان على مباريات الدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني والدوري الإيطالي.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الموقع للزوار الرهان على فعاليات بعينها داخل كل مباراة، مثل عدد الأهداف التي قد يتم تسجيلها في كل مباراة واللاعبين الذين قاموا بتسجيل هذه الأهداف.

وأخيرًا، تتيح هذه المواقع الرهان على بعض الألعاب التي تتمتع بطابع شرقي أو عربي مثل سباقات الخيل وسباقات الهُجن العربية والتي تقام مسابقاتها في بلدان الخليج العربي بالأساس.

انطلاق الدوري الإنجليزي ولا مفاجآت حتى الآن!

انطلق الدوري الإنجليزي الممتاز في 16 من أغسطس الجاري بمباراة جمعت بين فريقي مانشستر يونايتد وفولهام الإنجليزي. المباراة كانت اختبار لأفكار تين هاج في الموسم الجديد مع الشياطين الحمر.

وبالفعل نجح الرجل في تحقيق فوزًا غير مقنع بالمرة! حيث سجّل مانشستر يونايتد هدف الفوز في الدقيقة 88 من الشوط الثاني جامعًا الثلاثة نقاط.

لا يتوقع جمهور الشياطين الحمر بأقل من إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم خاصة بعد مواسم متتالية من المستوى المتذبذب والمتدني.

على الجانب الآخر، نجح المصري محمد صلاح في تسجيل رقمًا قياسيًا جديدًا مع ناديه ليفربول، حيث سجّل هدفًا في المباراة الافتتاحية أمام فريق إيبسويتش الصاعد حديثًا لدوري الأضواء.

الرقم القياسي هو أكبر عدد من الأهداف الذي تم تسجيله في مباريات الدوري الافتتاحية، حيث كان يتعادل صلاح سابقًا مع روني وآلان شيرير عند 8 أهداف لكل لاعب، لكنه تخطاهما مسجّلًا هدفه التاسع.

أرني سلوت المدير الفني الجديد نجح في عبور الاختبار الأول للفريق بعدما استحوذ ليفربول على مجريات المباراة بالكامل ونجح في تسديد 18 تسديدة، 5 منها جاءت بين العارضة والقائمين.

كما نجحت كتيبة أرتيتا في تسجيل حضور قوي أمام فريق وولفز بفوز بهدفين دون رد، سجلهما كاي هافرتز في الدقيقة 25 من الشوط الأول، وتبعه ساكا في الدقيقة 74 من الشوط الثاني.

الأرسنال كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، بعدما خاض صراعًا ملحميًا مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ثنائية ليفا تمنح البارسا الثلاثة نقاط

انطلقت منافسات الدوري الأسباني الممتاز لا ليجا في 15 من أغسطس الجاري بمواجهة أتليتك بلباو وخيتافي وانتهت بتعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لكل منهما.

وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة أوساسونا وليجانز، ومباراة ريال بيتيس وجيرونا! كما نجح فريق لاس بالماس في اختطاف نقطة التعادل مع إشبيلية.

بينما نجح فريق سيلتا فيجو في تحقيق انتصاره الأول في الدوري على حساب آلافيش بهدفين لهدف واحد سجلهما ويلييت سويدبيرج في الدقيقة السادسة والستين من الشوط الثاني، وتبعه لاجو إسباس في الدقيقة 84 من نفس الشوط.

وفي اللقاء الأول لبرشلونه، نجح الفريق في انتزاع الثلاثة نقاط بصعوبة أمام منافسه فالنسيا والذي نجح في التقدم أولًا بأقدام هوجو دورو في الدقيقة 44 من الشوط الأول.

ولكن ليفانودسكي أبى أن ينتهي الشوط الأول بتأخر البارسا، ليسجّل هدفه الأول في المباراة قبل انتهاء الشوط الأول، ويعود مرة أخرى ليضع الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني بضربة جزاء، لتنتهي المباراة بتفوق البارسا بهدفين لهدف.

اللقاء كان له أهمية خاصة، حيث أنه اللقاء الأول لمدرب البارسا الجديد هانزي فليك، والذي خلف نجم البارسا السابق تشافي هيرناندز والذي رحل مع انتهاء الموسم السابق.