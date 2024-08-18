انت الأن تتابع خبر حديث مفاجئ من مدرب ليفربول الجديد أرني سلوت عن موعد اعتزال محمد صلاح !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي رفقة مدربه الجديد أرني سلوت الهولندي صاحب الأفكار الجديد من تحقيق الفوز في المباراة الأولى التي جمعت بينه وبين الصاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز ” بريميرليج ” فريق ايبسويتش تاون الذي قدم مباراة مميزة في شوط المباراة الأولى وصمد أمام الريدز بشكل مثير للإعجاب لكنه في شوط المباراة الثاني عجز عن الوقوف في وجه المد الهجومي الجارف الذي قاده الدولي المصري محمد صلاح والذي ساهم في دك مرمى الخصوم بهدفين دون رد

حديث أرني سلوت ومحمد صلاح