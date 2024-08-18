انت الأن تتابع خبر حديث مفاجئ من مدرب ليفربول الجديد أرني سلوت عن موعد اعتزال محمد صلاح !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي رفقة مدربه الجديد أرني سلوت الهولندي صاحب الأفكار الجديد من تحقيق الفوز في المباراة الأولى التي جمعت بينه وبين الصاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز ” بريميرليج ” فريق ايبسويتش تاون الذي قدم مباراة مميزة في شوط المباراة الأولى وصمد أمام الريدز بشكل مثير للإعجاب لكنه في شوط المباراة الثاني عجز عن الوقوف في وجه المد الهجومي الجارف الذي قاده الدولي المصري محمد صلاح والذي ساهم في دك مرمى الخصوم بهدفين دون رد
حديث أرني سلوت ومحمد صلاح
- جدير بالذكر أن المدير الفني الهولندي كان قد تحدث عن نجم الفريق محمد صلاح مشيرا إلى أنه يرى منه ما لا يراه من لاعب أخر من تفاني في التدريبات وهو الأمر الذي جعله يجزم أن هذا اللاعب لديه المزيد من السنوات في المستوى العالي في الملاعب وأن الحديث عن موعد اعتزال هذا النجم من المبكر جدا أن يتم الخوض فيه
- في ذات السياق فقد أعرب المدرب الجديد عن إعجابه الشديد بأجواء الدوري الانجليزي والقدر العالي من التنافسية التي رأها وقد أوضح على حد تعبيره أنه لا يطيق صبرا حتى المباراة القادمة والتي يواجه فريقه خلالها الفريق الانجليزي برينتفورد ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري والتي تلعب على ملعب ليفربول المرعب ” أنفيلد ” معقل الريدز .