ليس عبدالرحمن مجدي .. " الأهلي " يرغب في ضم جوهرة الاسماعيلي في الصيف .. المايسترو الجديد!!

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رياض - احمد صلاح - يزخر الدوري المصري بالعديد من اللاعبين الموهوبين واللذين يحتاجون فقط إلى اللعب في أجواء جيدة من حيث الرعاية الطبية والرياضية وكل الوسائل الحديثة في كرة القدم ومن الممكن أن يكون لديك العديد من اللاعبين على شاكلة محمد صلاح ومحمد النني وتريزيجيه ، وهو أمر تدركه الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك واللذين يضعون الكثير من الأعين على المواهب الصاعدة في الدوري ويرغبون بشكل دائم في ضم هذه النوعية من اللاعبين خاصة التي لم تصل بعد لقمة الأداء والتي لديها احتمالية أعلى من غيرها في التطور على مستوى كرة القدم

صفقة الأهلي الجديدة من الدوري