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أحمد جودة - القاهرة - اقتنص إيندهوفن حامل اللقب صدارة جدول ترتيب الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه المثير على مضيفه هيراكليس الميلو 3 /1 اليوم الأحد بالمرحلة الثانية.

إيندهوفن يعبر هيراكليس ويعتلي صدارة الدوري الهولندي

وقلب إيندهوفن تأخره بهدف أمام هيراكليس إلى فوز بثلاثية، ليحقق فوزه الثاني على التوالي في رحلة الدفاع عن اللقب.

وتقدم برايان دي كيرسمايكر بهدف لهيراكليس من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة، لكن إيندهوفن انتفض في الشوط الثاني ورد بثلاثية.

وأدرك إيندهوفن التعادل بهدف عكسي سجله إيفان ميسيك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52 وبعدها بسبع دقائق أضاف البلجيكي يوهان باكايوكو الهدف الثاني وتكفل شهيب دريوش بتسجيل الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.

ورفع إيندهوفن رصيده في الصدارة إلى ست نقاط بفارق الأهداف عن فورتانا سيتارد وجرونينجين وألكمار، وتوقف رصيد هيراكليس عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر.