عاجل.. الأهلي يجس نبض اتحاد الكرة لزيادة عدد المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد شبانة عن رغبة النادي في زيادة عدد اللاعبين المحترفين بداية من الموسم المقبل.

الأهلي يجس نبض اتحاد الكرة لزيادة عدد المحترفين "شفويا"

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الأهلي استفسرت وديا من اتحاد الكرة حول طرح فكرة زيادة عدد المحترفين عن طريق عدم اشتراط تواجد لاعبين تحت السن وإن يكون العدد غير محدد بعمر معين.

واضاف شبانة أن رغبة الأهلي في تدعيم الفريق بصفقات قوية تدعمه في كأس العالم للأندية تجعله يعى وراء تلك الفكرة.

