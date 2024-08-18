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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، يمتلك فرصة كبيرة لإحراز بطولة كأس مصر.

شبانة: بيراميدز اقرب لكأس مصر بعد اعتذار الأهلى ومشاركة ناشئي الزمالك.. فهل يفعلها؟



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن: " قرار الأهلي بالانسحاب من البطولة إضافة إلى قرار الزمالك بخوض البطولة بالناشئين بعد إراحة القوام الرئيسي منح فرصة كبيرة لبيراميدز لاحراز اللقب في غياب أهم منافسيه.



واختتم شبانة بأن في حال فشل بيراميدز في تحقيق اللقب هذا الموسم سيكون بحاجة لدراسة جادة حول فشل فريق بحجم هذه الإمكانيات في إحراز أي بطولة.

