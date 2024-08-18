نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يستعد لإعلان رحيل نجمه إلى الدوري القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتأهب مسؤولو الأهلي، لإعلان رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم للاحتراف في الدوري القطري وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

إعارة أحمد عبدالقادر إلى قطر القطري

وافق النادي الأهلي، على إعارة أحمد عبدالقادر جناح الفريق، إلى صفوف قطر القطري لمدة موسم واحد.

ويجري أحمد عبدالقادر، فحصًا طبيًا فور وصوله إلى قطر، ليتم بعدها الإعلان الرسمي عن صفقة إعارته.

ووافق النادي الأهلي، على انتقال أحمد عبدالقادر إلى صفوف قطر القطري بنظام الإعارة لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار.

ولم يتضمن انتقال أحمد عبدالقادر، أي بند يتيح شراء عقده عقب انتهاء إعارته في صيف 2025.

ويغادر عبدالقادر، صفوف الأهلي لخوض تجربة الاحتراف الخليجي بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني في الفترة الأخيرة.