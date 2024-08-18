سبب اختفاء رونالدو من مراسم استلام الميداليات في كأس السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أثار غياب كريستيانو رونالدو عن مراسم تسليم الميداليات الفضية في نهائي كأس السوبر السعودي الكثير من التساؤلات حول الدوافع التي جعلته يتخذ هذا القرار المفاجئ.

سبب اختفاء رونالدو من مراسم استلام الميداليات

وفي المباراة التي جمعت بين النصر والهلال، تلقى النصر هزيمة قاسية برباعية مقابل هدف واحد، على الرغم من تقدم فريق رونالدو بهدف في بداية اللقاء.

وبحسب مصدر تحدث لـ "الرياضية" السعودية، فإن السبب الوحيد وراء غياب رونالدو عن مشهد تسلم الميداليات هو شعوره بالغضب والإحباط نتيجة لتحول تقدم فريقه إلى هزيمة ساحقة، وانهيار أداء الدفاع بشكل كامل.

من المحتمل أن يكون رونالدو قد شعر بالإحباط من أداء زملائه في الفريق، الذين لم يتمكنوا من الحفاظ على التقدم، وقد تكون التوقعات العالية والضغط النفسي المحيط به قد دفعاه لاتخاذ هذا القرار العفوي.

الجدير بالذكر أن بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2024-2025 ستنطلق يوم الخميس المقبل، الموافق 22 أغسطس. وسيبدأ فريق النصر مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الرائد على أرضه، بينما يفتتح الهلال، حامل اللقب، موسمه بمواجهة الأخدود.