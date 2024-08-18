أحمد جودة - القاهرة - أبو بكر لاعب بطا على رادار أندية القمة

كشف مصدر من داخل مركز شباب بطا عن وجود مفاوضات للاعب الفريق الأول المحترف الغاني "أبو بكر " من جانب عدة أندية.



وأكد المصدر أن هناك نادي القسم الثاني "ممتاز ب" مجموعه القاهره دخل في مفاوضات للتعاقد مع أبو بكر لاعب بطا

وأضاف" يوجد نادي من أندية الدرجة الثالثة "في المربع الذهبي " مجموعه القاهره طلب من مسئولي بطا ضم اللاعب لتدعيم صفوف الفريق

وأوضح " أن نادي بطا يقارن بين العروض من الناحيه المالية نظرًا لامكانيات اللاعب

وانضم أبو بكر إلي بطا " قادمًا من "غنيا" عام 2021 شارك مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم ويتبقي له موسم مع بطا.



ويعد اللاعب مواليد 2003 ويلعب في منطقة خط الوسط