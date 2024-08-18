سلوت يوجه رسالة نارية لإدارة ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

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أحمد جودة - القاهرة - وجه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، آرني سلوت، رسالة غير مباشرة إلى إدارة النادي حول مستقبل قائد منتخب مصر، محمد صلاح.

سلوت يوجه رسالة نارية لإدارة ليفربول

ويمتلك محمد صلاح عقدًا مع ليفربول يمتد حتى 30 يونيو 2025، لكن حتى الآن، لم يتم التفاوض معه على تمديد العقد لفترة أطول.

يرى بعض الخبراء أن محمد صلاح قد لا يستطيع الحفاظ على نفس مستوى الأداء الذي قدمه في المواسم الماضية بسبب تقدمه في السن، حيث أكمل 32 عامًا، مما يثير تساؤلات حول قدرته على الاستمرار بنفس الكفاءة في المواسم المقبلة.

لكن يبدو أن سلوت لديه رأي مختلف، حيث عبر عن ثقته في قدرات صلاح بعد تألقه في مباراة ليفربول الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيبسويتش تاون، حيث سجل هدفًا وصنع آخر ليساهم في فوز فريقه بهدفين نظيفين.

في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو"، قال المدرب الهولندي: "إذا نظرنا إلى ما يفعله للحفاظ على لياقته البدنية وليكون جاهزًا للمشاركة في كل مباراة، أعتقد أنه لا يزال لديه سنوات عديدة ليقضيها في المستطيل الأخضر".

من المحتمل أن تكون هذه التصريحات بمثابة رسالة إلى إدارة ليفربول للعمل على تمديد عقد محمد صلاح لفترة أطول، رغم الاهتمام المتزايد من أندية الدوري السعودي.