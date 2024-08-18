عاجل.. ميدو يحذر من كارثة مرتقبة للكرة المصرية: فساد إداري متعمد

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، تحذيرات قوية بشأن مستقبل كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن الموسم الكروي المقبل قد يشهد تكرار نفس الأخطاء التي شابت المواسم السابقة، إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية لتغيير الوضع الحالي.

ميدو يحذر من كارثة مرتقبة للكرة المصرية

كشف ميدو عن معلومات مؤكدة تفيد بأن اتحاد الكرة المصري يعتزم الاستمرار في السياسات الإدارية واللوائح التي أثبتت فشلها في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن الإصرار على هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والتخبط، مما سيؤثر سلبًا على أداء المنتخبات الوطنية والأندية المحلية.

وأعرب ميدو عن قلقه من استمرار نفس الأشخاص في إدارة شؤون الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل انتصارًا للفساد الإداري المتعمد. وأكد أن هناك أطرافًا تستفيد من هذا الوضع على حساب مصلحة الكرة المصرية، وأن هذه الأطراف تعمل على تدمير الكرة المصرية وإعادتها للخلف.

في تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة "أكس"، كتب ميدو: "هناك نية لبدء الموسم الجديد بنفس نظام المواسم الماضية، مع استمرار التأجيلات ونفس الأشخاص لإدارة المنظومة، وبنفس اللوائح والقوانين".

وأضاف: "أخبار مؤكدة من مصادر موثوقة.. هنيئًا لكم بموسم جديد مليء بالتخبط والعشوائية".

وختم قائلًا: "استمرار نفس الأسماء انتصار للفساد الإداري المتعمد، كما أشرت من قبل.. للأسف، الكرة المصرية تُعاد للخلف عن عمد، والمستفيد واحد والباقي كومبارس".