بانيايا يفوز بسباق جائزة النمسا الكبرى

بانيايا يفوز بسباق جائزة النمسا الكبرىفاز فرانشيسكو بانيايا المتوج ببطولة العالم للدراجات النارية مرتين بسباق جائزة النمسا الكبرى اليوم الأحد، ليتقدم بفارق خمس نقاط في صدارة ترتيب بطولة العالم متفوقا على منافسه خورخي مارتن.

وتجاوز متسابق فريق دوكاتي الإيطالي، الذي انطلق من المركز الثاني بعد هيمنته على التجارب الحرة والفوز بسباق السرعة أمس السبت، مارتن من فريق بريما براماك ريسينج في اللفة الثانية.

وبعد تحطيم الرقم القياسي للفة ليحتل مركز أول المنطلقين في حلبة رد بول في سبيلبيرج أمس السبت، احتل مارتن المركز الثاني.

وجاء إنيا باستيانيني متسابق دوكاتي في المركز الثالث.