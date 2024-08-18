نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنزو ماريسكا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشسترسيتي بعد قليل باستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل تشيلسي، كالتالي:-

حراسة المرمى: سانشيز

‏خط الدفاع: كوكوريلا - كولويل - فوفانا - جوستو

‏خط الوسط: إينزو فيرنانديز - لافيا - كايسيدو

‏خط الهجوم: جاكسون - نكونكو - بالمر

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي ومانشسترسيتي مساء اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:30 بتوقيت أبوظبي.