الرياضة

بقيادة هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة تشيلسي بقمة الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشسترسيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره تشيلسي بعد قليل بستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: ايدرسون

‏خط الدفاع: لويس، اكانجي، دياز، جفارديول.

‏خط الوسط: سيلفا، دي بروين، كوفاسيتش.

‏خط الهجوم: سافينيو، هالاند، دوكو.

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي ومانشسترسيتي مساء اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:30 بتوقيت أبوظبي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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