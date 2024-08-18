برشلونة يفتتح الموسم بفوز على فالنسيا

برشلونة يفتتح الموسم بفوز على فالنسيااستهل برشلونة غمار الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم (2024-2025)، بالفوز على مضيفه فالنسيا 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت.

ونجح برشلونة في قلب تأخره بهدف سجله فالنسيا عن طريق اللاعب هوجو دورو في الدقيقة 44، إلى انتصار بفضل ثنائية روبرت ليفاندوفسكي التي سجلها في الدقيقة (45+5) مستغلا تمريرة من لامين يامال، ثم في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

ووضع برشلونة أول ثلاث نقاط في رصيده في أول مباراة رسمية بـ"الليغاء" يخوضها تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك الذي يتطلع للمنافسة على اللقب.

وفي مباراة ثانية، تعادل فريق أوساسونا مع ليغانيس بهدف لمثله، حيث افتتح ليغانيس التسجيل عن طريق خوان كروز في الدقيقة 22، إلا أن زميله خوان سوريانو سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 79 ليمنح أوساسونا التعادل، ويكتفي كلا منهما بنقطة واحدة.

ويلتقي اليوم ريال سوسيداد مع رايو فاييكانو، ويلعب ريال مايوركا مع ريال مدريد، حامل اللقب. في حين تختتم بعد غد الإثنين مباريات الجولة الأولى، حيث يلتقي بلد الوليد مع إسبانيول، ويحل أتلتيكو مدريد ضيفا على فياريال.