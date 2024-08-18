نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. سبب فشل صفقة بن رمضان وقرار مفاجئ في الأهلي.. تطور جديد بشأن رحيل زيزو وعروض جوميز وتحذير ميدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

السبب الحقيقي وراء فشل الأهلي في حسم صفقة بن رمضان

لازالت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تحاول حسم التعاقد مع النجم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فرينتسفاروتشي المجري، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" صفقة محمد علي بن رمضان في طريقها إلى الفشل مع النادي الأهلي، وذلك بسبب مغالاة النادي المجري في المقابل المادي".

قرار مفاجئ من محمود الخطيب بشأن لجنة التخطيط

يفكر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في قرار جديد بشأن لجنة التخطيط بالنادي وذلك بعد رحيل محسن صالح عن اللجنة بعد التقدم باستقالته.

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محسن صالح اعتذر عن استكمال مهمته في لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ".

موقف جوميز من الرحيل عن الزمالك في الصيف

تلقى المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العديد من العروض العربية في الفترة الأخيرة، بعد نجاحه مع الفارس الأبيض في الموسم المنقضي.

وكشف الإعلامي كريم رمزي، في تصريحاته عبر برنامجه رقم 10 المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" جوزيه جوميز تلقى العديد من العروض العربية المغرية، في الفترة الأخيرة للرحيل عن نادي الزمالك، في الميركاتو الحالي ".

ميدو يحذر من كارثة مرتقبة للكرة المصرية: فساد إداري متعمد

أطلق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، تحذيرات قوية بشأن مستقبل كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن الموسم الكروي المقبل قد يشهد تكرار نفس الأخطاء التي شابت المواسم السابقة، إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية لتغيير الوضع الحالي.

كشف ميدو عن معلومات مؤكدة تفيد بأن اتحاد الكرة المصري يعتزم الاستمرار في السياسات الإدارية واللوائح التي أثبتت فشلها في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن الإصرار على هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والتخبط، مما سيؤثر سلبًا على أداء المنتخبات الوطنية والأندية المحلية.

كريم رمزي يعرض مقترحًا لبطولة الدوري المصري

حرص الإعلامي كريم رمزي خلال برنامجه رقم 10 عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، على عرض مقترح جديد لجدول بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2024-2025.

وعرض كريم رمزي في برنامجه خلال حلقة الأمس، تصور كامل لبطولة الدوري الممتاز بما فيها مواعيد المباريات والملاعب التي ستقام عليها هذه المباريات، وراعي كذلك المواجهات التي سيتم تأجيلها، وفترة التوقف الدولي

وأوضح الإعلامي كريم رمزي خلال برنامجه رقم 10، أن هذه الطريقة ستكون الأنسب لشكل جدول ترتيب الدوري، والذي يتم تقسيمه لـ34 مباراة في بطولة الدوري، وستستمر لمدة 247 يوم، حيث تنطلق المنافسات تحديدا يوم 23 سبتمبر الجاري ومن المقرر أن تنتهي في 28 مايو المقبل، وفقا لما تم عرضه في البرنامج.

طالع الجدول المقترح للدوري كاملًا من هنا

تطور جديد بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

كشف مصدر خاص، تطورًا جديدًا بشأن ملف مستقبل أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك وذلك بعد تلقيه عروضًا خارجية في الأيام الماضية.

يتواجد أحمد سيد زيزو بصحبة والده، في مقر نادي الزمالك، بانتظار عقد جلسة حاسمة مع حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي.

ويناقش زيزو ووالده، مسؤولي الزمالك ملف مستقبله وما إذا سيبقى مع الفريق أم سيرحل للاحتراف في أحد الدوريات الخليجية بالموسم المقبل.