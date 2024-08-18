نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيان رسمي يحسم مستقبل رحيم ستيرلينج بعد استبعاده من مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف رحيم ستيرلينج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن مستقبله مع البلوز خلال الفترة الحالية.

رحيم ستيرلينج تم استبعاده من مباراة تشيلسي أمام مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب قرار فني كما أشار مدربه.

بيان رحيم ستيرلينج عن مستقبله مع تشيلسي

وجاء بيان رحيم ستيرلينج حسب صحيفة ميرور كالتالي: "يرتبط رحيم سترلينج بعقد مع نادي تشيلسي لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات مقبلة".

وتابع البيان: "عاد إلى إنجلترا قبل أسبوعين لإجراء تدريب فردي، وخاض فترة تحضيرية إيجابية للموسم تحت قيادة المدرب الجديد، الذي طور معه علاقة عمل جيدة".

وواصل البيان: "إنه ملتزم، كما هو الحال دائمًا، بتقديم أعلى مستوى لنادي تشيلسي لكرة القدم والجماهير، الذين يكن لهم احترامًا كبيرًا، ونظرًا لإدراجه في المواد الرسمية قبل المباراة للنادي هذا الأسبوع، فقد توقعنا أن يشارك رحيم في مباراة نهاية هذا الأسبوع ببعض القدرات".

وأتم: "كفريق، كان لدينا دائمًا حوار إيجابي مع نادي تشيلسي لكرة القدم، وطمأننا بشأن مستقبل رحيم في النادي، لذلك نتطلع إلى الحصول على توضيح بشأن الموقف.. حتى ذلك الحين، سنواصل دعم رغبة رحيم في بدء الموسم الجديد بشكل إيجابي".