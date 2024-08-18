نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأهلي.. المريخ جوبا يفوز على جورماهيا في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني فوزًا ثمينًا على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025.

المريخ جوبا يفوز على جورماهيا

سجل هدف المريخ جوبا الوحيد محمد موسى في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه تفوقًا مهمًّا قبل خوض مباراة الإياب في كينيا، والمقررة يوم الأحد المقبل.

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا عن مواجهة النادي الأهلي مع الفائز من مباراة المريخ جوبا وجورماهيا. لذلك، سيتأهل الفريق الفائز من هذه المواجهة لملاقاة الأهلي في دور الـ32 من البطولة.

مواعيد المباريات القادمة

مباراة الإياب: تقام بين جورماهيا والمريخ جوبا في كينيا يوم الأحد، 25 أغسطس.

تقام بين جورماهيا والمريخ جوبا في كينيا يوم الأحد، 25 أغسطس. مباريات الأهلي: سيخوض الأهلي مباراة ذهاب دور الـ32 خارج مصر بين 13 و15 سبتمبر، بينما ستُقام مباراة الإياب بالقاهرة بين 20 و22 سبتمبر.

مواعيد مباريات الدور التمهيدي