نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يتجه إلى مخالصة ساديو ماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الموثوق سانتي أونا أن نادي النصر السعودي يتجه إلى مخالصة السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وكان النصر قد تعاقد مع ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، إلا أنه لم يقدم المأمول منه.

النصر السعودي يتجه إلى مخالصة ساديو ماني

وأوضح سانتي أونا أن ساديو ماني قد يغادر ‎النصر السعودي بشكل نهائي حيث أن النادي لا يريد اللاعب وفتح الأبواب لمغادرته.

وأشار إلى أن اللاعب السنغالي معروض على نادي الاتحاد وعدة أندية أخرى، وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق على إعارة أو بيع اللاعب، فإن العالمي سيقوم بمخالصته.

جدير بالذكر أن النصر كان قد خسر لقب كأس السوبر السعودي لحساب نظيره الهلال أمس السبت بعد هزيمته برباعية مقابل هدف.

