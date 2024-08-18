نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من الزمالك يعزي أسرة ضحية حادث أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إن هناك وفد من النادي توجه إلى الإسكندرية اليوم وقدم واجب العزاء لأسرة السيد أحمد السيد الشبكي ضحية حادث أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



وتكون الوفد من، المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي وعبد الواحد السيد مدير الكرة ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق وأعضاء الجهاز الإداري.



وأوضح مدير الكرة أنه انتظر الوقت المناسب كي يتوجه وفد النادي لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد.



وكان نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب نعوا ببالغ الحزن والأسى، السيد أحمد السيد الشبكي الذي توفي إثر حادث أحمد فتوح لاعب الفريق.



وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

