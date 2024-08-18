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أحمد جودة - القاهرة - وافقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، في اجتماعها اليوم على الاستقالة التي تقدم بها خالد الجوادي مترجم الفريق الأول لكرة القدم.

ووجهت إليه الشكر عن الجهود التي بذلها طوال فترة عمله مع الجهاز الفني والإداري والطبي.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها اليوم تكليف سامي قمصان بالقيام بأعمال مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام للفريق، وذلك بعد الاعتذار الذي تقدم به خالد بيبو عن عدم الاستمرار في مهمته.

الأهلي يعلن رحيل مترجم كولر رسميا

وكانت لجنة لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، قد قررت في اجتماعها اليوم بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، قبول اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة.

ووجهت إليه الشكر والتقدير عن جهده الواضح منذ توليه المسئولية والتزامه بثوابت النادي خلال فترة إدارته، فضلًا عن مساهمته مع زملائه أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي في تحقيق انتصارات وبطولات عديدة على الصعيدين المحلي والقاري.

وكلفت اللجنة خالد بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.

