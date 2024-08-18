عاجل.. سامي قمصان قائمًا بأعمال مدير الكرة في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي. في اجتماعها اليوم تكليف سامي قمصان بالقيام بأعمال مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام للفريق، وذلك بعد الاعتذار الذي تقدم به خالد بيبو عن عدم الاستمرار في مهمته.

سامي قمصان قائمًا بأعمال مدير الكرة في الأهلي

وكانت لجنة لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، قد قررت في اجتماعها اليوم بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، قبول اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة.

ووجهت إليه الشكر والتقدير عن جهده الواضح منذ توليه المسئولية والتزامه بثوابت النادي خلال فترة إدارته، فضلًا عن مساهمته مع زملائه أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي في تحقيق انتصارات وبطولات عديدة على الصعيدين المحلي والقاري.

وكلفت اللجنة خالد بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.