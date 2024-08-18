الرياضة

عاجل| جوارديولا سيغضب.. تصريحات مثيرة من هالاند بعد فوز مانشستر سيتي على تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، عن فوز فريقه على تشيلسي 2-0 في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بموسم 2024/25.

وسجل هالاند وكوفاتشيتش، هدفي مانشستر سيتي في شباك تشيلسي بمباراة الليلة، لتحصل كتيبة المدرب بيب جوارديولا على أول ثلاث نقاط في مشوارهم ببطولة الدوري الإنجليزي.

هالاند: أريد التحسن لأنني لست بكامل جاهزيتي

قال هالاند في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “لا أشعر بشكل مثالي لأنني لست بجاهزية كاملة، لم يجعلني روبرت سانشيز أسجل الموسم الماضي بعد أن قام بتصدي رائع، كنت أريد أن لا أكرر الأمر ذاته هذا الموسم”.

وتابع: “بيب جوارديولا يقول دائمًا أفضل اللاعبين هم من يقومون بالأشياء البسيطة بطريقة صحيحة”.

وأضاف هالاند: “أريد أن أتحسن أكثر مع الكرة، وأكون لاعبًا متكاملًا بجميع النواحي”.

وواصل: “بيب جوارديولا سيشعر بالغضب أن سمعني أقول هذا الأمر لكنني أعتقد أن الفريق لا يحتاجني لأنهم يقومون بكل شيء”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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