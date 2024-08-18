نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يخاطب اتحاد الكرة بشأن الانسحاب من كأس مصر.. ما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث يدرس النادي عدم استكمال مشاركته في مسابقة كأس مصر خلال النسخة الحالية، وذلك لرغبة النادي في منح لاعبيه فترة راحة أكبر للتحضير للموسم الجديد.

استفسار الزمالك عن العقوبات المحتملة

وكشف مصدر مطلع أن نادي الزمالك استفسر في خطابه الرسمي عن العقوبات التي قد تُفرض عليه في حال قرر الانسحاب من بطولة كأس مصر.

هذا الاستفسار يأتي بسبب ضغط المباريات وتأثيرها على اللاعبين، ومع ذلك، لم يتخذ النادي قرارًا رسميًا بالانسحاب حتى الآن، والأمر لا يزال في مرحلة الاستفسار فقط.

مشاركة الزمالك في كأس مصر والمباريات الأخيرة

جدير بالذكر أن الزمالك قد تأهل لدور الـ32 من مسابقة كأس مصر بعد فوزه على فريق بروكسي، ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الدور المقبل.

وفي آخر مباراة له في مسابقة دوري نايل، تعادل الزمالك مع بلدية المحلة بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم أمس السبت على ملعب ستاد السلام.