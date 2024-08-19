ليس مجرد هدف.. رودريجو يقود ريال مدريد لتحقيق رقم مميز تحت قيادة أنشيلوتي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح رودريجو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في تسجيل أول أهداف الفريق الملكي بالموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

ريال مدريد يسجل الهدف الـ700 تحت قيادة أنشيلوتي

افتتح رودريجو، التسجيل لصالح ريال مدريد في شباك نادي ريال مايوركا عند الدقيقة “13” باللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم.

بهدف رودريجو؛ يصل ريال مدريد إلى الهدف رقم 700 تحت قيادة كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الحالي.

ويلعب ريال مدريد مباراته في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني على ملعب إيبيروأمريكانو، والذي يستضيفه فيه نادي مايوركا.

هدف رودريجو في شباك مايوركا

وجاء هدف رودريجو في الدقيقة الثالثة عشر من عمر الشوط الأول وبمساعدة من فينسيوس جونيور نجم الفريق، ليسدد كرة قوية لا يستطيع دفاع وحارس مايوركا التصدي لها.

وانطلقت صافرة بداية مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني مساء اليوم من الجولة الأولى عند تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ودخل ريال مدريد مباراته ضد مايوركا بالتشكيل الآتي:-