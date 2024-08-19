نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعنة اللقب تطارد ريال مدريد وتسقطه أمام مايوركا بأولى مباريات الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فشل نادي ريال مدريد في تحقيق الفوز بأول مواجهة له بالدوري الإسباني أمام مايوركا، الذي أسقطه بالتعادل الإيجابي مساء اليوم الأحد والموافق الثامن عشر من أغسطس الجاري.

والتقى ريال مدريد مع مايوركا في أولى لقاءات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني والتي تعادل فيها ايجابيًا على ملعب إيبيروامريكانو معقل الأخير.

وحقق رودريجو هدف ريال مدريد الأول في شباك مايوركا في الدقيقة الثامنة عشر من عمر المباراة.

في حين قلص فيدات موريكي النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدف لصالح مايوركا في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

ووفقًا للإحصائيات الواردة، فإنه يكون هناك 16 فريق حامل للقب يخسر في أول مباراة من افتتاحية الليجا عندما يلعب في مايوركا.

وسبق وتعرض ريال مدريد لمثل ما حدث له اليوم، حيث لم ينجح ثلاث مرات ماضية في أن يفوز بافتتاح الدوري كونه حامل للقب الموسم الذي يسبقه.