نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر: قدمنا موسمًا متميزًا بكل المقاييس وأشكر اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة والجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب علي ماهر المدير الفني للمصري عن سعادته الغامرة بالفوز في المباراة عقب نهاية مباراة الأحد وفوز المصري في ختام الدوري على شقيقه الاتحاد السكندري بهدفين للاشئ وارتفاع رصيده للنقطة الخامسة والخمسين محتلا المركز الرابع واحتلال المركز الرابع وهو ما يعد ختامًا سعيدًا لهذا الدوري الشاق الذي توجه المصري بضمان المشاركة المبكرة في البطولة الكونفيدرالية.

أكد المدير الفني أن هذا الأمر لم يتحقق بسهولة بل جاء بعد مجهود شاق بذله الجميع داخل القلعة الخضراء، موجهًا شكره للاعبيه الذين بذلوا مجهودا خارقًا على مدار الموسم وموجهًا الشكر كذلك للجهاز الفني والاداري والطبي ومسئولي المهمات الذين لم يدخروا وسعًا على مدار الموسم.

وأشاد ماهر بمجهودات مجلس إدارة المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي والذي وفر كل السبل من أجل توفير كافة متطلبات الفريق على مدار الموسم، مؤكدًا أن الاستعداد لمباراة فاركو بدور الثمانية لبطولة كأس مصر سيبدأ على الفور رغم الإرهاق الشديد لجميع اللاعبين والذي تسبب في إصابات متنوعة عانى منها الفريق بشدة خلال الفترة الأخيرة.

ووجه علي ماهر الشكر لجماهير المصري على مؤازرتها التامة للفريق على مدار الموسم، مؤكدًا أن الجميع يبذل قصارى جهده لاسعاد تلك الجماهير العظيمة.