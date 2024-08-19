نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يُعارض إدارة النصر السعودي بسبب كاسترو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي رغبته في بقاء مواطنه لويس كاسترو المدير الفني للعالمي، رغم قرار الإدارة برحيله.

وكان النصر قد تلقى الهزيمة أمام نظيره الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي برباعية مقابل هدف.

وأكدت صحيفة الرياضية أن هناك اختلافًا داخل نادي النصر حول مستقبل كاسترو إلا أنه يحظى بدعم ودفاع كامل من رونالدو للاستمرار مع الفريق.

وشددت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن إدارة النصر السعودي قررت بالتشاور مع الإسباني فيرناندو هييرو المدير الرياضي، إقالة المدرب الحالي بعد الخسارة 41 من الهلال، السبت، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

جدير بالذكر أن نادي النصر كان قد تعاقد مع كاسترو لمدة موسمين، الصيف الماضي، بتوصية من رونالدو.