نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليستر سيتي ضد توتنهام اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق توتنهام هوتسيير مع نظيره فريق ليستر سيتي، اليوم الاثنين 19 أغسطس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد ليستر سيتي

تُقام المباراة بين فريقي توتنهام هوتسبير وليستر سيتي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد ليستر سيتي

تُذاع تلك المباراة بين فريقي توتنهام هوتسبير وليستر سيتي عبر قناة بين سبورتس 1 HD، حيث تذاع جميع مباريات البريميرليج عبر قنوات بين سبورتس بشكل حصري.

ويسعى فريق توتنهام هوتسبير لتحقيق بداية جيدة في البريميرليج هذا الموسم، بينما يريد ليستر سيتي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لتحقيق انتصاره الأول، خاصة وأن المباراة تقام على ملعب كينج باور.