نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز: الدفع بالناشئين قرار إيجابي والجمهور لا يريد سوى الفوز فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، أن قرار الدفع بالناشئين، جاء من أجل أعدادهم للمستقبل للاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة.

واضاف خلال تصريحات تليفزيونية": يجب ان يتحملوا المسؤولية الآن ويرتكبوا جميع الأخطاء حتى يمكن الاعتماد عليهم في المستقبل في بناء الفريق".

وأكمل جوميز:" لم نستطع الحكم عليهم خلال فترة الإعداد أو فترات التوقف لضيق الوقت، ولم يكن أمامنا سوى خيار الدفع بهم خلال المنافسات الرسمية، ولكن هناك الكثير منهم نجحوا في إثبات كفاءتهم وأن لديهم ما يقدموه للفريق الأول".

وعن الدفع بعدد كبير من الناشئين دون وجود عناصر خبرة:" دفعت بالناشئين خلال مباريات رسمية وفزت وخسرت، ومُدحت وهُوجمت، ولكن ماذا يريد الجمهور، الفوز فقط سواء لعبت بالناشئين أو أصحاب الخبرة، وتحت أي ظرف من الظروف، ولكنني أري أن القرار كان إيجابيا".

واختتم:" الفوز بالمركز الثالث في وجود لاعبين صغار واجهوا ضغوطا جماهيرية وفنية، وتحت هذا الضغط تحملوا المسؤولية واللاعب صاحب ال 18 عام يستطيع تحمل المسؤولية أكثر من صاحب ال 30 عام، وكان من الممكن أن نحقق المركز الثالث في وجود اللاعبين الكبار أيضا، ولكننا دفعنا بالناشئين وكانت هناك مكاسب أخرى، حتى إن كان لاعبا واحدا اعتبره مكسبا أيضا".