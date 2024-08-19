نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز: الفوز أمام الأهلي افضل عند بعض الجماهير من الدوري وهذه اسباب الفوز بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي جوزيه جوميز، عن أسباب أزمة مباراة دريمز الغاني، في الكونفدرالية الإفريقية عقب الفوز أمام الأهلي.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية:" روح المنتصر الفاتح التي يشعر بها أي فريق حال الفوز أي فريق على غريمه في جميع دوريات العالم، التي تجعل الاحتفال مختلفا نظرًا لخصوصية المباراة، لا يمكن أبدا أن نخفي ذلك أو ننكره، ولكن لا يمكن أن نحتفل للأبد وكأنك فزت بالدوري فهذا يُظهر عقلية ضعيفة ولا يمكن أن تحقق شيئًا في المستقبل وأنا لا احب ذلك".

وأكمل:" نحن فزنا على الأهلي لا مانع من الاحتفال، ولكن يجب أن يكون ذلك بالنسبة لنا شيئًا طبيعيا، بعض الجماهير تُفضل أن نفوز بمباراتي الأهلي ولا نفوز بالدوري، ولكن الأفضل أن نفوز بكل شيء، وبالنسبة لي الفوز بالدوري أفضل من الفوز بمباراتي الأهلي".

واختتم:" كنت أتحدث يوميا مع اللاعبين عقب مباراة دريمز في الذهاب، لا أحب الخطب الطويلة، ولكن حاولت علاج ذلك مع اللاعبين خلال التدريبات والاجتماعات حتى تخطينا ذلك ونجحنا في تعديل فكر اللاعبين بالتحلي بالتواضع والتركيز عقب الفوز بالمباريات الكبرى، ولذلك نجحنا في الفوز بمباراة العودة أمام دريمز والفوز بالكونفدرالية في المباراة النهائية".