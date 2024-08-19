نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد كومو اليوم الإثنين في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في مواجهة قوية أمام نظيره كومو، مساء اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد كومو اليوم في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة يوفنتوس ضد كومو، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

ويحاول لاعبو فريق يوفنتوس استهلال الموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي، بتحقيق الفوز من أجل المنافسة على الكالتشيو.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد كومو اليوم في الدوري الإيطالي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة يوفنتوس ضد كومو عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي، وستنقل مباراة يوفنتوس ضد كومو عبر قناة Ad sports premium 1HD