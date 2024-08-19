انت الأن تتابع خبر قائمة لاعبي الأهلي السعودي لموسم 2024-2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتمتع النادي الأهلي السعودي بشهرة عربية، لذا فهو يسعى الى المنافسة على حصد الألقاب المحلية بعد أن عاد إلى دوري روشن في الموسم الماضي، وفي الموسم الجديد العديد من النجوم الذين قرروا الاستمرار في صفوف النادي الأهلي، لذلك سنتعرف في هذا الموضوع إلى قائمة لاعبي الأهلي السعودي لموسم 2024-2025.



ولم يتعاقد الأهلي حتى الآن مع لاعب جديد بل عاد له عدة أسماء من رحلة الإعارة أبرزهم اللاعب ياسين الزبيدي، لكن بخلاف ذلك لم يضم الفريق اسما جديدا مع وجود الكثير من الأنباء عن نيته في التعاقد مع مهاجم هداف.



في الجهة المقابلة لم ترحل أسماء قوية من صفوف النادي الأهلي، باستثناء ألان سانت ماكسيمان الذي خرج في رحلة إعارة إلى نادي فناربخشة التركي بعد أن طلب المدرب جوزيه مورينيو التعاقد معه.



ويطمح النادي الأهلي في المنافسة على الألقاب المحلية، ووضحت نواياه بعد المباراة القوية التي قدمها قبل أيام قليلة ضد الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي والتي خسرها الفريق بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن ظل متقدما في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة.



وقد استعاد اللاعب روبيرتو فيرمينو نجم ليفربول السابق جزءً من مستواه على أمل أن يكون من الأسماء المؤثرة هذا الموسم بعد أن بدأ الموسم الماضي بصورة رائعة لكنه اختفى فيما تبقى من مباريات ليترك الشكوك تحوم حول مستقبله الذي حسمه هذا الصيف بالبقاء في صفوف الفريق .