انت الأن تتابع خبر انتقال متعب الحربي للهلال يثير جدلاً.. اتهامات بالخداع في الصفقة تُصدم الجماهير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمضي مفاوضات نادي الهلال لتعزيز تشكيلته، حيث ينصب التركيز على استقطاب متعب الحربي، الظهير الأيسر لنادي الشباب، في خلال الانتقالات الصيفية لهذا العام. تثير هذه الخطوة جدلاً كبيراً في الأوساط الرياضية، خاصة بعد تصريحات فلاح القحطاني الإعلامي الرياضي التي جاءت نقدية للغاية تجاه الهلال في هذه الصفقة.

صرّح القحطاني عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، بأن نادي الشباب انتزع تفوقاً على الهلال لأول مرة من خلال هذه الصفقة، مشيراً إلى أن الشباب لم يكسب فقط مقابل مالي مجزٍ، بل وأيضاً لاعبين بقيمة محمد البريك ومصعب الجوير سيفيدونه في المستقبل. على الجانب الآخر، وصف القحطاني الحربي بأنه لاعب موهوب لكن قيمته لا ترقى للمبالغ المتوقع سدادها، والتي قد تصل إلى 80 مليون ريال، بالإضافة إلى خطورة ميله للإصابات المتكررة.

القحطاني أبرز أن الهلال قد يواجه صعوبات مترتبة على هذه الصفقة، رغم توقعه بأن يُحدث الحربي تأثيرًا إيجابيًا على أداء الفريق وخاصة في تعزيز الجبهة اليسرى، بالنظر إلى طموحات النادي المستقبلية. يعد الحربي من الأعمدة الرئيسية في دفاع نادي الشباب، وقد كان له دور كبير في النتائج التي حققها الفريق.

تأتي هذه الصفقة ضمن مجموعة من التعزيزات الهامة التي يسعى الهلال لإجرائها استعداداً للموسم المقبل، في وقت يتشوق فيه المتابعون والمحللون لرؤية كيف ستفيد هذه التغييرات الفريق وكيف ستتفاعل مع التحديات القادمة في الموسم الجديد.