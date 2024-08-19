انت الأن تتابع خبر "صراع الكرة الذهبية".. قائمة أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2024 وموعد الحفل الرسمي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد سباق الكرة الذهبية لعام 2024 منافسة شديدة مع انتهاء البطولات القارية الكبرى، وتألق العديد من النجوم بأداء استثنائي على أرض الملعب، حيث تُعد جائزة الكرة الذهبية من أرفع الجوائز في عالم كرة القدم، وينتظرها اللاعبون والجماهير بفارغ الصبر لمعرفة قائمة المرشحين النهائيين لهذا العام، خاصة بعد انتهاء بطولتي كوبا أمريكا وكأس الأمم الأوروبية 2024، اللتان أحدثتا تغييرات كبيرة في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2024، مما زاد من حدة التشويق والإثارة. خصوصًا بعد فوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، الذي رفع من سقف التوقعات لهذا العام. وقد كانت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 حافلة بالأسماء اللامعة، مما جعل موعد العرض المرتقب حدثًا لا يُفوت لعشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم.

موعد انطلاق حفل الكرة الذهبية 2024

تترقب جماهير وعشاق كرة القدم بشغف موعد انطلاق حفل الكرة الذهبية لعام 2024، حيث كشفت مجلة فوتبول الفرنسية France Football عن التواريخ الهامة المتعلقة بهذا الحفل المميز، الذي سوف يتم الكشف فيه عن أسماء المرشحين للكرة الذهبية والمزمع عقده يوم الاثنين، 28 من شهر يوليو تموز 2024، بينما سيتم الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد الموافق 4 من سبتمبر أيلول 2024، ثم بعد ذلك، سيوف يُقام الحفل النهائي لتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز.

قائمة أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2024

من المقرر أن يبدأ حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 أكتوبر، حيث من المفترض أن يتم الإعلان عن المرشحين النهائيين للجائزة في 4 سبتمبر 2024، ويتصدر قائمة المرشحين جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، المتوقع أن يفوز بالجائزة، وفينيسيوس جونيور، زميله في ريال مدريد، يأتي في المركز الثاني رغم خروج منتخبه البرازيلي من ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، وقد جاءت قائمة المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية بالترتيب كالتالي:

جود بيلينجهام: النجم الشاب الذي يلعب دورًا محوريًا في فريقه ويُعد من أبرز المواهب الجديدة.

النجم الشاب الذي يلعب دورًا محوريًا في فريقه ويُعد من أبرز المواهب الجديدة. فينيسيوس جونيور: صاحب الأداءً المتميز مع فريقه والذي استطاع لفت الأنظار بمستوياته الرائعة.

صاحب الأداءً المتميز مع فريقه والذي استطاع لفت الأنظار بمستوياته الرائعة. لاوتارو مارتينيز: المهاجم البارع الذي قدم أداءً استثنائيًا خلال الموسم الماضي.

المهاجم البارع الذي قدم أداءً استثنائيًا خلال الموسم الماضي. كيليان مبابي: نجم باريس سان جيرمان ويعد أحد أبرز لاعبي كرة القدم العالمية.

نجم باريس سان جيرمان ويعد أحد أبرز لاعبي كرة القدم العالمية. رودري: لاعب خط الوسط الذي يتمتع بالأداء الدفاعي والهجومي القوي.

لاعب خط الوسط الذي يتمتع بالأداء الدفاعي والهجومي القوي. هاري كين: قناص الأهداف وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

قناص الأهداف وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز. فلوريان فيرتز: الاعب المتميز بمهاراته الفنية العالية.

الاعب المتميز بمهاراته الفنية العالية. توني كروس: الذي يعد واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في كرة القدم العالمية.

الذي يعد واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في كرة القدم العالمية. فيل فودين: نجم فريق مانشستر سيتي الذي أظهر براعته في الموسم الأخير.

نجم فريق مانشستر سيتي الذي أظهر براعته في الموسم الأخير. داني كارفاخال: المدافع صاحب الخبرة الذي قدم أداءً دفاعيًا مميزًا خلال الموسم.

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