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أحمد جودة - القاهرة - اقترب البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي، من الانضمام إلى وجهة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

خطوة واحدة تفصل لوكاكو عن الأنضمام لفريقه الجديد

وفقًا لما نشره فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن لوكاكو على وشك الانتقال إلى نابولي، حيث تقترب المفاوضات من الوصول إلى مرحلة الحسم، مع وجود عرض رسمي من النادي الإيطالي على الطاولة.

وأشار رومانو إلى أن المحادثات بين تشيلسي ونابولي وصلت إلى مراحل متقدمة، مع تأكيد تشيلسي على التفاوض حول صفقتي لوكاكو وفيكتور أوسيمين بشكل منفصل.

وأوضح أن تشيلسي يركز حاليًا على إتمام صفقة بيع لوكاكو، على أن يتحرك بعد ذلك لمحاولة التعاقد مع أوسيمين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

الجدير بالذكر أن لوكاكو سبق وأن تألق تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي في صفوف إنتر ميلان، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق لقب الدوري الإيطالي مع الفريق.