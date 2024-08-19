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أحمد جودة - القاهرة - طلب نادي اتحاد جدة تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته المرتقبة ضد التعاون، المقرر إقامتها في 29 أغسطس الجاري.

طلب عاجل من اتحاد جدة قبل مواجهة التعاون في دوري روشن

المباراة ستُقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الرياضية"، فقد سددت إدارة اتحاد جدة الرسوم المطلوبة إلى اتحاد الكرة السعودي لضمان استقدام حكام أجانب للمباراة.

يسعى اتحاد جدة، تحت قيادة مدربه الفرنسي لوران بلان، للظهور بمستوى مميز في الموسم الجديد، بهدف تعويض الإخفاقات التي شهدها الفريق في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

ويُعد نادي الاتحاد من بين أنشط الأندية في فترة الانتقالات الحالية، حيث أبرم العديد من الصفقات البارزة، من بينها التعاقد مع حسام عوار وموسى ديابي.