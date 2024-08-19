نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من التجديد لحارس الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان نادي الزمالك وصل لاتفاق بشأن تجديد عقد حارسه محمد عواد.



وأضاف شبانة ان الاتفاق حدث وسط اهتمام القلعة البيضاء بالتعاقد مع حارس مرمى، مؤكدا على ان المسؤولين في الزمالك كانوا يريدون حسم الأمر في هذا المركز.



واختتم شبانة قائلا: الانفراجة جائت بعد اتفاق الطرفين على كافة الأمور المالية حيث سيصل العقد مابين ٨ إلى ٩ مليون جنيها للموسم الواحد.

