نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مبابي وبيلينجهام على تعادل الريال أمام مايوركا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - علق الفرنسي كيليان مبابي المنضم حديثا إلى ريال مدريد الإسباني على تعادل فريقه أمام مايوركا في افتتاح مباريات الفريق في الدوري الإسباني.
وفشل مبابي في تسجيل اول اهدافه مع ريال مدريد حيث منع دفاع وحارس مرمى مايوركا النجم الفرنسي من تسجيل الأهداف.
وكتب مبابي ستوري على صفحته الرسمية عبر موقع " انستجرام ": "ليست نتيجة جيدة، نرفع رؤوسنا ونركز على المباراة التالية. هلا مدريد ".
كذلك زميله بيلينغهام علق ايضا على صفحته الرسمية عبر موقع " انستغرام" على النتيجة قائلا " هو ماراثون وليس سباقًا قصيرًا ".