نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالاند يكشف عدم استجابته لكوكوريلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض نجم نادي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند مساعدة لاعب ​تشيلسي​ الاسباني ​مارك كوكوريلا​ الذي سقط على ارض الملعب مصابًا بشد عضلي خلال مباراة الفريقين في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث مر اللاعب النروجي بجانب الاسباني دون الاستجابة له.

هالاند يكشف عدم استجابته لكوكوريلا

ليشير هالاند إلى ان كوكوريلا رجل مضحك، وإنه في الموسم الماضي طلب منه قميصه، وهذا الصيف غنى له أغنية جاء فيها: "هالاند عليك أن ترتجف.. كوكوريلا قادم".

وكان مانشستر سيتي قد نجح من الفوز على تشيلسي بهدفين دون رد في افتتاح مباريات الموسم الجديد