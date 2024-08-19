نجم برشلونة يفاجئ الجميع بطلب الرحيل

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أحمد جودة - القاهرة - طلب نجم خط وسط فريق برشلونة الرحيل عن النادي، عقب تقليص مساحته ودوره من قبل الجهاز الفني الجديد بقيادة هانزي فيلك، والتعاقد مع اولمو.

كان النادي الكتالوني قد تعاقد مع داني أولمو من لايبزيج الإلماني في صفقة قدرت بـ60 مليون يورو، لكن لم يتم تسجيله بسبب سقف الرواتب الذي يتطلب التضحية بلاعب.

انتصر برشلونة على فريق فالنسيا في افتتاحية الدوري الاسباني، بينما تعثر ريال مدريد بعد وقوعه في فخ التعادل امام ريال مايوركا، ليتصدر البلوجرانا ترتيب الدوري منذ الجولة الأولى.

خبر صادم لجمهور برشلونة

أخبر جوندوجان نجم برشلونة الحالي ومانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند السابق إدارة النادي، موافقته على الرحيل في حالة تلقيه عرض مناسب، كي يفسح المجال لقيد اولمو.

يشعر نجم منتخب ألمانيا بأن الجهاز الفني للفريق بقيادة هانزي فيلك، لن يعتمد عليه كثيرا، مع رغبته بالاستمرار فترة اطول في الملاعب وقدرته على ذلك.