نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت وسائل إعلام إيطالية عن اقتراب الشاب نيكو باز من الرحيل عن صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الميركاتو الصيفي.

نيكو باز يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

أشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إلى أن نيكو باز ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد بعدما طلب الحصول على فرصة الرحيل من أجل خوض تجربة جديدة في نادي آخر.

وأفاد فابريزيو رومانو بأن نيكو باز يعلم تمامًا صعوبة المشاركة باستمرار مع ريال مدريد لذلك طلب من الإدارة الملكية السماح له بالرحيل.

وأكد فابريزيو رومانو أن نيكو باز سيرحل عن ريال مدريد بشكلٍ نهائي في الأيام المقبلة في ظل اهتمام أندية كومو الإيطالي وجيرونا الإسباني وأيضًا ألافيس بالتعاقد معه في فترة الميركاتو الصيفي.

وأوضح فابريزيو رومانو أن ريال مدريد سيكون لديه خيار إعادة الشراء حتى يتمكن من استعادته في حالة تألقه مع ناديه الجديد.