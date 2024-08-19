نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي: "بصراحة الإدارة لازم تمشي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية لجماهير الأهلي ومنتقدي القرارات الأخيرة التي أصدرتها إدارة النادي الأحمر.

شوبير ردًا على منتقدي إدارة الأهلي: فاشلين في الصفقات والدليل وسام أبوعلي

كتب شوبير عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، معلقًا على منتقدي قرارات إدارة الأهلي: “بصراحة ودون زعل لازم إدارة الأهلي تمشي لأنهم فاشلين في الصفقات والدليل وسام أبوعلي وإمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد”.

تابع: “وده طبعًا خسرهم كل البطولات زي الدورى والكاس والسوبر وإفريقيا في الموسم اللي لسه خلصان من كام يوم!".

وختم: “ده كمان جابوا يحيى عطية الله من كام يوم وجددوا لعلي معلول والسوليه ولسه في صفقتين جامدين في الطريق وده بيأكد فشلهم الذريع جدًا”.

وكان مجلس الأهلي قد قبل اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة، وتم تعيين مختار مختار رئيس للجنة التخطيط بعد استقالة محسن صالح.