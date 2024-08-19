ضجة كبيرة الاتحاد يطلب التقاعد مع نجم الهلال في صفقة كبرى !! تفاصيل لا تصدق

انت الأن تتابع خبرضجة كبيرة الاتحاد يطلب التقاعد مع نجم الهلال في صفقة كبرى !! تفاصيل لا تصدق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر الأندية السعودية في إجراء تحركاتها في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، حيث يركز نادي الاتحاد على تعزيز صفوفه استعدادًا للموسم المقبل. في هذا السياق، يبرز نادي الاتحاد كأحد الأندية الأكثر نشاطا، حيث يسعى لإبرام صفقات قوية قبل بداية دوري روشن.

الاتحاد يطارد سالم الدوسري

حسب تقارير شبكة قنوات الكأس القطرية، يهدف نادي الاتحاد إلى ضم سالم الدوسري، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات. الدوسري، الذي يعد من أبرز اللاعبين المحليين في السنوات الأخيرة، يشكل هدفا رئيسيا للاتحاد، الذي يسعى لتعزيز هجومه بنجوم قادرين على إحداث فارق كبير.

أهمية الصفقة في تعزيز قوة الفريق

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي نادي الاتحاد للعودة إلى دائرة المنافسة على الألقاب المحلية بعد فترة من التراجع. التعاقد مع الدوسري، الذي ساهم في تحقيق الهلال للعديد من البطولات، بما في ذلك الفوز بكأس السوبر السعودي على حساب نادي النصر، من شأنه أن يوفر للاتحاد قوة هجومية إضافية ويعزز من فرصه في تحقيق نتائج إيجابية.

أهداف الاتحاد في الموسم الجديد