إعلامي يكشف السبب الحقيقي لخسارة النصر: الحل ليس في المدرب بل بسبب ذلك الامر !!

انت الأن تتابع خبرإعلامي يكشف السبب الحقيقي لخسارة النصر: الحل ليس في المدرب بل بسبب ذلك الامر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تعليقه على مباراة الهلال والنصر التي أقيمت مساء اليوم في نهائي كأس السوبر السعودي على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز، أعرب الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن رأيه في سبب خسارة النصر. وقد شهدت المباراة فوز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليتوج بلقب البطولة للمرة الخامسة في تاريخه.

إعلامي يكشف السبب الحقيقي لخسارة النصر

بدأت المباراة بشكل مثير حيث افتتح نجم النصر كريستيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة 44 من الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني، عادل سافيتش للهلال في الدقيقة 55، ليبدأ الهلال السيطرة تدريجيا على المباراة في الدقيقة 65، أحرز ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال، ثم أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 68. وأخيرًا، اختتم مالكوم الرباعية بهدف في الدقيقة 73.

تعليق وليد الفراج

في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أشار الفراج إلى تصريح مدرب النصر كاسترو، الذي أقر بأن الأخطاء الفردية كانت مشكلة كبيرة في فريقه. وعلق الفراج قائلا: سبحان الله، الأخطاء الدفاعية الفردية وليس التكتيكية هي السبب الرئيسي في خسارة النصر اليوم، وربما غدا أيضا. مشكلة النصر الدفاعية تكمن في الأخطاء الفردية للعناصر، والحل ليس في تعيين مدرب جديد، بل في تحسين جودة المدافعين.

توضيح الفراج