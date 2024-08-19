انت الأن تتابع خبر فاضل تكة .. خطوة وحيدة تفصل الزمالك عن التوقيع مع صفقة الموسم .. المنقذ راجع !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبذل مجلس إدارة نادي الزمالك جهد غير عادي في سوق الانتقالات الحالية من خلال البحث في كل الصفقات الممكن التعاقد معها بمبالغ ليست بالكبيرة وفي نفس الوقت مضمونة الجودة ، وهو الأمر الذي يشغل بال الجميع سواء الجمهور الذي يرغب في عودة مدرسة الفن والهندسة للعمل من جديد تحت قيادة بعض المواهب التي تستحق أن تحمل شعار الفارس الأبيض أو المسئولين اللذين يريدون رؤية الزمالك في مكانه الطبيعي تلك الرغبة المشتركة هي التي سوف تعيد الزمالك للواجهة من جديد

صفقة أشرف بن شرقي