انت الأن تتابع خبر " الأهلي " يدرس فسخ عقد نجم الفريق عقب انتهاء منافسات الدوري .. مفاجأة بكل المقاييس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الغموض الذي يحوم حول موقف العديد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الجديد فلا يوجد سوى القليل من اللاعبين اللذين تعي جيدا أن موقفهم واضح من البقاء ضمن صفوف النادي وأن تلك هي الرغبة المشتركة من اللاعب والنادي لكن بعض النجوم اللذين لا يشعرون بالراحة تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر من الممكن أن يكون هناك بعض الحديث بشأنهم وتطورات في قادم الأيام من الميركاتو والذي كمن المنتظر أن يعد بالكثير من المفاجأة الصادمة

نجم الأهلي خارج اسوار القلعة الحمراء