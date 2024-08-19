انت الأن تتابع خبر نجم الأهلي يقترب من الانضمام لصفوف سموحة في الموسم الجديد والسبب " إمام عاشور " والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يمتلك النادي الأهلي بين عناصر الفريق الأول لكرة القدم العديد من اللاعبين الكبار الموهوبين الذين من الصعب أن يتم نيل فرصة للعب في حال كنت لاعب تمتلك قدر من الموهبة وتلك في نفس المركز ، لذا من المهم أن تحسن اختيار موقفك سواء بالرحيل أو البقاء ضمن صفوف المارد الأحمر وهو الأمر الذي سيقلص معه من الدقائق التي من الممكن أن تمنح لك في الموسم إلا في حال تعرض البعض منهم للإصابات والتي تم الاعتياد عليها في الدوري المصري بسبب تلاحم المبارايات بشكل مكثف
نجم الأهلي يرحل صوب سموحة
- جدير بالذكر أن هناك بعض التقارير الصحفية التي تتحدث عن وجود اهتمام قوي من جانب نادي سموحة السكندري حول ضم موهوب وسط النادي الأهلي عمار حمدي والذي يعد من أبرز المواهب التي كانت صاعدة وبقوة والتي لولا الإصابة لكان لهذا اللاعب شأن أخر حاليا لذا من غير المستبعد أن يخرج اللاعب مرة أخرى من النادي الأهلي حيث تمت إعارته في كثير من المناسبات
- في ذات السياق فإن ما يدعم قرار اللاعب بالرحيل عن النادي هو أنه يشارك في نفس مركز نجم الشباك حاليا في النادي الأهلي إمام عاشور الذي يمر بفترة مميزة للغاية في مسيرته من خلال الأرقام والعطاءات على أرض الملعب سواء على مستوى الصناعة أو التسجيل .