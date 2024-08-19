نجم الأهلي يقترب من الانضمام لصفوف سموحة في الموسم الجديد والسبب " إمام عاشور "

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رياض - احمد صلاح - يمتلك النادي الأهلي بين عناصر الفريق الأول لكرة القدم العديد من اللاعبين الكبار الموهوبين الذين من الصعب أن يتم نيل فرصة للعب في حال كنت لاعب تمتلك قدر من الموهبة وتلك في نفس المركز ، لذا من المهم أن تحسن اختيار موقفك سواء بالرحيل أو البقاء ضمن صفوف المارد الأحمر وهو الأمر الذي سيقلص معه من الدقائق التي من الممكن أن تمنح لك في الموسم إلا في حال تعرض البعض منهم للإصابات والتي تم الاعتياد عليها في الدوري المصري بسبب تلاحم المبارايات بشكل مكثف

نجم الأهلي يرحل صوب سموحة