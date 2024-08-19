انت الأن تتابع خبر المصري البورسعيدي يقترب من التعاقد مع جوهرة وسط الأهلي .. اللاعب مرحب جدا !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سوق الانتقالات الصيفية في مصر أصبح في غاية الاشتعال في الفترة الحالية ، فقد انتهى الموسم الرياضي بانتهاء الدوري المصري وهو الأمر الذي يجعل من الرؤية في غاية الوضوح فيما يتعلق بمستقبل كل لاعب ضمن صفوف الفرق ، لاسيما النادي الأهلي المصري الذي يمتلك العديد من القنابل الموقوتة التي يجب أن يتم التعامل معها بشكل جيد قبل بداية الموسم الجديد كي يتمكن الجهاز الفني من التعامل بذهن صافي مع مجموعة اللاعبين اللذين سيقع عليهم الاختيار من جانب الجهاز الفني برئاسة مارسيل كولر
فسخ عقد نجم الأهلي
- جدير بالذكر أن هناك الكثير من الأخبار التي يتم تداولها في الفترة الحالية والتي تتعلق بوجود رغبة من إدارة المصري البورسعيدي في التعاقد مع نجم وسط النادي الأهلي كريم نيدفيد في الموسم الجديد ، اللاعب الذي باتت فرصه في المشاركة رفقة الأحمر ضئيلة للغاية ما يدفعه للبحث عن مكان يحصل فيه على المزيد من الدقائق
- في ذات السياق فقد أعرب اللاعب عن ترحيبه بالانتقال لصفوف الفريق البورسعيدي خاصة في ظل إصرار المدير الفني على ماهر حول التعاقد معه وهو الأمر الذي يرغب نيدفيد في حسمه مع النادي الأهلي من خلال فسخ العقد المبرم بين الطرفين بالتراضي ما يتيح للاعب الانتقال بشكل حر لناديه الجديد لذا من المنتظر أن نشاهد ما ستسفر عنه المفاوضات في قادم الأيام .