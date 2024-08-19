انت الأن تتابع خبر ليس " زيزو " .. الزمالك منفتح على بيع نجم الفريق مقابل 2 مليون دولار .. الخزينة هتنتعش !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعاني نادي الزمالك من بعض الأزمات المادية وهو شئ واضح للغاية في سوق الانتقالات الحالية ، حيث أن لدى النادي العديد من الأهداف التي يرغب في الحصول عليها بشكل كبير لكن العائق الوحيد هو المقابل المادي الذي يجب أن يتوافر ومن الحلول التي من الممكن أن تجلب لك أموال سريعة هي التخلص من بعض النجوم في الفريق الأول لكرة القدم ثم يتم استقدام لاعبين أخرين من خلال استثمار هذه الأموال ، حيث أن لدى إدارة الزمالك العديد من النجوم اللذين هم مطمع من جانب الكثير من الأندية داخل وخارج مصر
عرض إماراتي لنجم الزمالك
- جدير بالذكر أن الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90” كان قد أوضح من خلال بعض التصريحات التي أدلى بها عن وجود عرض في الفترة الحالية على طاولة اجتماعات نادي الزمالك من اجل الحصول على خدمات مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري هذا العرض من أحد أندية الدوري الإماراتي
- في ذات السياق فقد تابع في حديثه عن التفاصيل المالية في العقد المقدم للاعب حيث أوضح أن الصفقة من الممكن أن تغلق عند حدود ال 2 أو 2.5 مليون دولار وهو الأمر الذي سوف يحدث معه انتعاشه في خزينة النادي ومن المنتظر أن يوافق النادي على العرض خاصة وأن عقد اللاعب مع الزمالك ينتهي خلال عام من الأن .